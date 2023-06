Vannacht geen treinverkeer meer in en rond Amsterdam, chaotische ochtendspits verwacht

De NS roept treinreizigers in en rond Amsterdam op om in de nacht van zondag op maandag ander vervoer te regelen.

Het treinverkeer van en naar de hoofdstad lag eerder op de dag ook al urenlang plat. Vooral tot frustratie van concertgangers rond de Arena in Amsterdam. „We adviseren bezoekers die met de trein zijn gekomen dringend ander vervoer te regelen”, meldde MOJO over de drukte bij de optredens van Harry Styles en Ghost.

De problemen op het spoor leken rond 20.00 uur verholpen, tot ProRail krap een uur later met het bericht kwam dat de treinen alsnog weer stil komen te staan. Of de problemen voor de ochtendspits van maandag zijn verholpen, is nog volstrekt onduidelijk. De Johan Cruijff ArenA meldt dat mensen die vanavond en vannacht geen vervoer hebben, in de Ziggo Dome terechtkunnen voor tijdelijke opvang. Ook op het centraal station in Amsterdam is het chaos en weten reizigers niet waar ze aan toe zijn.

De problemen stapelen zich zondag zodoende ook op voor de duizenden concertgangers die naar Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA gingen. Het concert van Styles werd een kwartier uitgesteld - tot 21.15 uur - om bezoekers nog enigszins tegemoet te komen. Maar hoe men thuiskomst? „Op dit moment is niet duidelijk of de treinen weer rijden na de concerten van Harry Styles en Ghost”, schrijft MOJO op sociale media. Kortom: regel eigen vervoer.

„We vragen reizigers om zelf alternatief vervoer te regelen. Bijvoorbeeld via #treinpoolen. Natuurlijk geldt de geld terug bij vertraging regeling en daarnaast zal NS op gepaste wijze omgaan met extra gemaakte kosten”, aldus de NS.

Nina (l.) en Emily

Ook de Johan Cruijff ArenA adviseert bezoekers die met de trein zijn gekomen ander vervoer te regelen. „Bussen en metro’s rijden wel en alleen daar zijn de stations voor geopend, niet voor het treinverkeer”, aldus de organisatie van de ArenA op Twitter. Volgens MOJO zijn er wel voldoende parkeerplekken in het gebied om bezoekers op te pikken. „Parkeer de auto en ontmoet elkaar bij het meeting point naast de AFAS Live, zodat je elkaar niet misloopt.” Bij AFAS Live is een tent waar telefoonopladers beschikbaar zijn.

Op station Amsterdam Bijlmer ArenA was het zondagavond zeer chaotisch. Opgelucht en gestrest, maar bovenal boos op de NS waren Nina (17) en Emily (19). Ze waren om 16.05 uur uit Rotterdam vertrokken en kwamen uiteindelijk te laat aan bij het concert van Styles. Maar liefst 2,5 uur moesten ze wachten in Utrecht. „Zonder extra vervoer”, brieste Emily, terwijl ze een sprint inzette naar de Johan Cruijff ArenA. Elke minuut, nee elke seconde, telde.

Vanuit verschillende windstreken gaf de NS-reisplanner alleen opties met bussen en metro’s. Treinen gingen niet of nauwelijks naar station Bijlmer ArenA. Anderen stonden vast op een station, blijkt uit reacties van diverse mensen op sociale media.

De oorzaak zat volgens een woordvoerster van NS bij spoorbeheerder ProRail. De verkeersleiding die bij Amsterdam Centraal is gevestigd had een storing, bevestigde een woordvoerder van de spoorbeheerder eerder op de avond. „De beeldschermen staan op zwart. We kunnen wel telefonisch contact hebben met machinisten, maar geen treinverkeer afhandelen. Dat zijn veel te veel treinen, dat kan je niet mondeling af.”

De problemen zorgden ook voor ellende in een breder gebied dan alleen Amsterdam. Treinen die via Amsterdam zouden gaan, konden immers ook niet rijden. „Het heeft een olievlek-effect. Als je de trein van Enkhuizen naar Eindhoven pakt, kan die niet doorrijden. Er gaat immers niet vanaf Amsterdam naar het zuiden”, zei de NS-woordvoerster.

Binnen Amsterdam kan men ook ander openbaar vervoer gebruiken. De Amsterdamse vervoerder GVB zet zondagavond extra metro’s in vanwege de treinstoring in de hoofdstad. Een woordvoerster laat weten dat de situatie in de Amsterdamse metro’s met de extra reizigers „beheersbaar is, maar we blijven het in de gaten houden.”

