Boze boeren gaan door: ‘Acties zoals Nederland nooit eerder heeft gezien’

Als boeren een – zeldzame – persconferentie geven, zitten ze niet in driedelig pak achter een tafel in een conferentiecentrum. In Eerbeek werd voor enkele hooibalen een tafel gezet, met een microfoon erop, maar uiteindelijk klommen de sprekers op de hooibalen om hun punt duidelijk te maken. Boer William Schoonhoven deed dat niet in smetteloos witte blouse gestoken, maar op klompen en met een Nexit-shirt aan.

Toekomstige acties

,,We hebben nu veertien dagen actie gevoerd in het land”, hield hij zijn gehoor voor. ,,Dat is steeds binnen de grenzen van de wet gebeurd. Maar het resultaat is dat we worden uitgelachen door de politiek. Daarom blijven we actievoeren, maar dan op een manier die Nederland nooit eerder heeft gezien. Dat doen we niet voor ons plezier.” Na afloop wilde Schoonhoven niet toelichten wat hij daar concreet mee bedoelt. ,,Daar gaan we nu niks over zeggen.” Rukken ze op naar Den Haag? ,,Dat zou zomaar kunnen”, zei een andere spreker. De acties worden besproken in – besloten – WhatsApp-groepen, werd verteld.

De boeren voelen zich niet serieus genomen door de verantwoordelijken in Den Haag, zoals premier Rutte, minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Van der Wal (Natuur en Stikstof). ,,Ze zijn onzichtbaar, gaan gewoon door met hun desastreuze plan. Ze hebben geen interesse om naar ons te luisteren, want we hebben zelf ook plannen ontwikkeld om stikstof te reduceren, iets wat al veel gebeurt in onze sector. Ze willen de boeren wegjagen. En gaan nu lekker voorlopig met vakantie.” Een andere boer vulde aan: ,,Ze willen alleen maar ons land hebben!”

Geen gesprek met Remkes

Met Johan Remkes, aangesteld om te bemiddelen tussen de politiek en de boerenorganisaties, gaan ze niet praten, gaven ze nog maar eens aan. ,,Dit is de man die de stikstofplannen heeft bedacht. Hij wil ook alleen met ons praten als het plan blijft bestaan.” De boeren zijn standvastig: dan volgt er geen gesprek.

De persconferentie werd gegeven naast papierfabriek De Hoop. Daarmee wilden de betogers aangeven dat zij niet de voornaamste oorzaak van de problemen zijn. ,,Deze fabriek heeft toestemming om vijf hectare bos te kappen, terwijl een boer iets verderop fors stikstof moet reduceren”, zei een strijdlustige Schoonhoven. Er worden verminderingen van 95 procent genoemd. ,,Deze fabriek is de nummer vier in Gelderland als het gaat om de uitstoot van stikstof!”

Geen verwijt

Manager Robert Minnesma van De Hoop gaf voor de belegde persconferentie net buiten de poorten van zijn onderneming aan de boeren niets te verwijten. ,,We hebben begrip voor hun situatie, en goed contact met de mensen achter deze actie”, liet hij weten aan De Telegraaf. ,,Het industriepark is hier geblokkeerd, onze vrachtwagens hebben er ook wel wat last van gehad, maar we hebben geen stilstand als bedrijf gehad.”

Schoonhoven riep de Nederlanders op achter de boeren te blijven staan ,,We voelen nog steeds een ongelooflijke steun uit de samenleving en daar zijn we heel dankbaar voor. Vergeet niet dat er minder voedsel in ons land verkrijgbaar dreigt te zijn. Als we afhankelijk worden van import uit het buitenland, gaat de burger dat merken. Rutte en minister Kaag niet, zij kunnen het wel betalen. Alles wordt duurder, en de politiek heeft niet eens een begin van een oplossing. De hele wereld kijkt al mee met wat er in Nederland gebeurt, dus mensen: word wakker en sta op.”