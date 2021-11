Premium Het beste van De Telegraaf

Transformanten-boek keurt seks met kinderen goed: nekslag voor Robert B.?

KLEVE - De voortslepende rechtszaak tegen Robert B., profeet van de Orde der Transformanten, heeft een voor hem uiterst pijnlijke wending genomen. Op een zitting is naar voren gekomen dat in hun eigen heilige boek staat geschreven dat seks met kinderen mogelijk is als ze een ’oude ziel’ hebben. Alleen de profeet zou de ware leeftijd kunnen zien. Uitgerekend hij wordt verdacht van veelvuldig seksueel misbruik van een kind.