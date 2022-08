FBI neemt telefoon Congreslid in beslag om bestorming Capitool

Perry, een aanhanger van voormalig president Donald Trump, is het onderwerp geweest van een parlementair onderzoek naar de aanval van 6 januari 2021 op het Amerikaanse Capitool door aanhangers van Trump. Hij hielp bij het verspreiden van Trumps verklaringen over vermeende verkiezingsfraude in 2020 en had in de weken voor de aanval op het Capitool in 2021 contact met het Witte Huis. Perry was ook aanwezig bij een vergadering met de president in december 2020, waar gesproken werd over mogelijkheden om de verkiezingsresultaten te veranderen.

In juni, bij een hoorzitting van de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt, kwam naar voren dat Perry een van de vijf Republikeinse Congresleden was die Trump om gratie hadden gevraagd wegens hun rol bij het plan om de verkiezingsresultaten van 2020 te veranderen. De andere vier gratieverzoekers waren Mo Brooks, Matt Gaetz, Andy Biggs en Louie Gohmert. Ze zouden hebben gevraagd om een zogeheten preventief pardon, dat de president kan verlenen voordat er een straf is opgelegd of iemand zelfs maar schuldig is bevonden aan een misdrijf.