’Onderzoek Chinees vaccin in Brazilië stilgelegd om zelfmoord’

De Braziliaanse omroep TV Cultura en Globo melden het nieuws. TV Cultura zegt het rapport van de lijkschouwer te hebben gezien, waaruit bleek dat de vrijwilliger aan de proef een einde aan zijn leven had gemaakt.

De autoriteiten hebben inmiddels ook een persconferentie gegeven. Daar wordt gemeld dat militaire politiediensten het slachtoffer in een badkamer hadden gevonden naast spuiten en strips met medicijnen.

De Braziliaanse gezondheidsautoriteit schortte de proeven met het door China ontwikkelde Covid-19-vaccin op na een ’ernstig incident’ waarbij een vrijwilliger betrokken was, volgens CNN Brasil.

Het incident gebeurde afgelopen maand. Volgens een politierapport dat op 29 oktober om 16.02 uur werd geregistreerd, aldus Globo, wordt gesteld dat agenten werden opgeroepen voor een lijkschouw. Eenmaal aangekomen in het appartement werden zij door de conciërge ontvangen. Die toonde de man in levenloze staat op de badkamervloer.

’Onderzoekers boos’

De Chinese medicijnfabrikant Sinovac Biotech begon eind juli met de fase 3-proeven van zijn CoronaVac in samenwerking met het Braziliaanse Butantan Instituut in Sao Paulo, met als doel 130.000 vrijwilligers te werven. Fase 3-onderzoeken zijn de laatste en belangrijkste testfasen voordat wettelijke goedkeuring wordt gevraagd.

De onderzoekers zijn boos. Directeur Dimas Covas van Butantan zegt dat al op 6 november een melding naar gezondheidsinstituut Anvisa is gestuurd. ’Er is een incident gebeurd en het heeft niets met het vaccin te maken’, stond daarin. „Gisteren op de 9e om 20.40 uur stuurden ze een mail naar Butantan met de mededeling dat er vandaag een vergadering zou zijn, en kondigden tegelijk opschorting van het onderzoek aan. Twintig minuten later was het op de nationale televisie!”, aldus Dimas Covas. Volgens hem was de stopzetting onnodig en heeft het voor onzekerheid geleid onder proefpersonen, die te vermijden was.

’Te weinig info’

Gezondheidsagentschap Anvisa verdedigde zich dinsdag en maakte bekend dat het maandag nog niets had gehoord over de doodsoorzaak, enkel van de dood. Vandaar dat het onderzoek werd stilgelegd.

Mogelijk speelt ook nog een politieke component mee omdat de gouverneur vol inzet op het Chinese medicijn maar president Jair Bolsonaro er niets van moet hebben.

Bekijk ook: Vaccinproef Brazilië stopgezet

De pauze in het testen is een mogelijke tegenslag voor een van China’s toonaangevende vaccinkandidaten. Het komt op het moment dat de Amerikaanse medicijnfabrikant Pfizer maandag zei dat eerste gegevens van zijn eigen coronavirusvaccin meer dan 90 procent effectiviteit toonden.