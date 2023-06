Twee explosies bij winkelcentrum in Arnhem waar verdachte pakketjes lagen

De explosies hebben volgens de politie flinke schade aangericht. Er is niemand gewond geraakt. De wijde omgeving van het winkelcentrum is afgezet voor onderzoek, maar de winkels zijn via een achteringang wel bereikbaar. De politie probeert zo veel mogelijk camerabeelden te verzamelen.

Bij de politie kwamen vrijdag rond 03.45 uur meldingen binnen van harde knallen. Daarop startte de politie een onderzoek in en rond het winkelcentrum aan het Elderveldplein. In eerste instantie werd uitgegaan van een ontploffing, maar in de loop van vrijdagochtend bleek het om twee explosies te gaan. De politie heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van nog meer explosieven in het winkelcentrum, maar die zijn volgens een woordvoerder niet gevonden.

Burgemeester Ahmed Marcouch besloot donderdag om de twee eetcafés waar de verdachte pakketjes eerder die dag zijn gevonden voor twee weken te sluiten. Het gaat om de zaken Sofram en Diner 66.

„Voorop staat voor mij altijd de opdracht in Arnhem de bewoners, winkeliers en bezoekers zoveel als mogelijk veiligheid te bieden”, liet Marcouch weten. „Ons doel is de rust en openbare orde in de wijk terug te brengen.” In de wijk Elderveld rondom het winkelcentrum is het geregeld onrustig. Marcouch zei ook de vergunningen van de twee zaken in te trekken, mocht dat nodig zijn.

De politie vermoedt dat er in ieder geval twee personen betrokken zijn bij het neerleggen van twee verdachte pakketjes donderdag maar onderzoekt dat nog. Het is niet bekend of ze explosieven bevatten.

Bij beide eetgelegenheden is eerder verschillende keren sprake geweest van brandstichting. Het is onduidelijk of de zaken verband houden met elkaar.