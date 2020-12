Vaccinatie-experts van het RIVM: ’Week later maakt geen groot verschil’

Premium Binnenland

Militairen op (zorg)missie, vanaf donderdag in Apeldoorn

Ze zijn op missie, alleen niet ver weg in oorlogsgebied, maar in eigen land. Waar de situatie óók nijpend en riskant is – maar dan op een andere manier. Tien militairen beginnen donderdagochtend vroeg in Zorghotel Chrysant in Apeldoorn, om te assisteren bij de opvang en behandeling van coronapatiënt...