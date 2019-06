GroenLinks-wethouder Nuijens stapt per direct op

Nuijens, tevens locoburgemeester van Diemen, misdroeg zich donderdag in een café vlakbij de Amsterdamse Stopera. Volgens omstanders ging Nuijens ’door het lint’. Hij gooide onder meer een glas kapot. De politie hield hem aan, maar Nuijens verzette zich, zo is te zien op beelden van De Telegraaf.

„Ik heb besloten om per direct terug te treden als wethouder van de gemeente Diemen. De komende dagen en weken zal ik rust nemen om op de gebeurtenissen te kunnen reflecteren”, meldt Nuijens in een verklaring. „Ik bied mijn oprechte excuses aan. Allereerst aan de agenten die ik zoveel werk heb bezorgd, maar ook aan alle inwoners van de gemeente Diemen, aan mijn partij en aan de raad en het college van Diemen. Het spijt me dat ik mijn werkzaamheden voor de gemeente Diemen niet heb kunnen afronden.”

GroenLinks Diemen ’respecteert’ het besluit van Nuijens en wijst op de thema’s waar hij zich als wethouder „met zijn grote inzet” voor hard maakte. „Mede dankzij hem is duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers van het coalitieakkoord. Daarnaast was van het begin af aan zijn sterke betrokkenheid bij de gemeente en haar inwoners zichtbaar door zijn open wijze van communiceren.”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft nog niet willen reageren. Ondertussen is op sociale media consternatie ontstaan over een aanpassing in de verklaring van Nuijens op de website van GroenLinks Diemen. Waar de opgestapte wethouder ’allereerst’ zijn excuses aanbood „aan de agenten die ik zoveel werk heb bezorgd”, is die zinsnede later uit de verklaring verwijderd. Wel stelt hij dat het een wethouder „niet past om politieagenten op deze manier toe te spreken.”

Het proces-verbaal dat de politie maakt, wordt ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie overgedragen. Om de schijn van partijdigheid te voorkomen zal dat niet bij het Parket Amsterdam zijn, maar vermoedelijk bij het OM Noord-Holland of Utrecht. Het is nog onduidelijk of Nuijens vervolgd wordt en zich voor de rechter moet verantwoorden.

’Positie onhoudbaar’

Burgemeester van Diemen, Erik Boog, ziet het terugtrekken van Nuijens als ’de enige juiste beslissing’. Vrijdagmorgen had hij een ingelast overleg met het college in Diemen. „Er zijn duidelijk grenzen overschreden. De gemeente Diemen hecht veel waarde aan een integer bestuur. Dit gedrag past niet bij de waarden die wij zo belangrijk vinden.” Volgens Boog was Nuijens’ positie door het voorval ’onhoudbaar’ geworden en is het ’een groot persoonlijk drama’. „Zijn spijtbetuiging is oprecht en wij vinden het verschrikkelijk dat wij op zo’n manier een betrokken bestuurder verliezen.”

Spugen

Na de merkwaardige arrestatie werd het voormalig Amsterdams raadslid voor verhoor meegenomen naar het bureau. Daar heeft Nuijens een agent in zijn gezicht gespuugd, meldde de politie. Twee agenten hebben daarvan aangifte gedaan.

In de tas van Nuijens trof de politie vermoedelijk GHB aan en twee zakjes wiet. De drugs zijn in beslag genomen.