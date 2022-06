D66 op congres: zet stikstofbeleid door, niet laten verlammen door pruttelende provincies

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zei dat ’de realiteit’ is dat in Nederland de stallen lijken op een huis van ’duizenden op elkaar gepakte dieren’. „Vanuit dat hele kleine postzegeltje land waar wij samen wonen exporteren we meer vlees dan alle andere landen in de wereld, op Amerika na. De stikstofuitstoot is hier zó hoog dat de natuur kapot gaat en de rechter ons verbiedt meer woningen te bouwen.” Hij steunt het kabinetsbeleid van VVD-minister Christianne van der Wal, die vorige week haar plannen ontvouwde om de uitstoot van stikstof flink te reduceren. „Kabinet, pak door. Laat je niet verlammen door pruttelende provincies! Herstel de glorie van de natuur”, zei hij.

Fractievoorzitter Jan Paternotte tijdens het 115e congres van de partij.

Paternotte zei verder dat hij vindt dat het ’wangedrag van dreigboeren’ in Nederland ’geen plaats mag hebben’. Hij doelde daarmee op een interview met de voorman van Farmers Defence Force, die aankondigt de voedselvoorziening plat te leggen en dreigt met nieuwe acties bij ministers en hun gezinnen thuis. „In ons land gelden de regels van de rechtsstaat, niet het recht van de trekker!”, aldus Paternotte. Hij kondigt verder aan dat D66 wil dat het kabinet deze zomer de lasten voor de ’superrijken’ flink gaat verhogen. „Zodat we de belasting voor gewone Nederlanders kunnen verlagen.”

Belang van steun voor Oekraïne

Partijleider en minister van Financiën Sigrid Kaag sprak over het belang van steun voor Oekraïne, onder andere met veel geld en kennis. „In Nederland raakt ons besluit om pal te staan voor vrede en veiligheid mensen financieel. Door het afkondigen van sancties en hoge energieprijzen voelen mensen het in hun portemonnee, in de supermarkt en bij de benzinepomp. Die zware consequenties willen wij als land en als samenleving dragen vanwege de rechtvaardigheid van deze zaak”, stelt Kaag.

Ⓒ ANP

Ze wil ook ’eerlijk zijn’ dat dit huishoudens in de problemen kan helpen. „We hebben stappen gezet om de lasten dit jaar te verlagen en blijven daar goed naar kijken. Maar ik zal er niet omheen draaien. We kunnen niet alles voor iedereen compenseren. Dat we allemaal armer worden is het gevolg van omstandigheden waar wij beperkt invloed op hebben.”

Volgens Kaag kan de overheid slechts dienen als ’schild voor de kwetsbaren’. „Voor anderen zal er minder bescherming zijn. Dat is ook een consequentie van onze rechte rug. Op 5 mei praten wij altijd over de prijs van vrijheid. Dit is de prijs die wij moeten willen betalen.” Ook zij sorteert voor op het besluit extra geld op te gaan halen bij rijken. „De tien procent meest vermogende huishoudens hadden op 1 januari 2020 ruim 60 procent van het totale vermogen in handen.”

Bedreigingen van politici

Kaag toonde verder haar zorgen over intimidatie, beledigingen en bedreigingen aan het adres van politici. „Wij kunnen dat nooit accepteren”, aldus Kaag. „De haat wordt nog venijniger, nog intenser, als het over vrouwen gaat. Het neemt middeleeuwse vormen aan.” Ze hoopt dat de samenleving ’wakker wordt’. „Demonisering en ontmenselijking van de ander hebben gevolgen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te vrezen voor de gevolgen. Voor mensen die opeens de daad bij het woord voegen. En dan is het te laat”, waarschuwde ze.

Tijdens het congres, waarin onder andere werd stilgestaan bij problemen in de partij zelf en een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de partij door de leden wordt opgeëist, stonden leden ook stil bij de zorgen rondom leveringszekerheid. Een motie om extra gas in Groningen te boren (en Groningers met de opbrengsten te compenseren) werd massaal weggestemd. Wel toonde Klimaatminister Rob Jetten zijn zorgen over het afknijpen van gasleveranties door Rusland. Ook werd er afscheid genomen van een groep oudgedienden, onder wie oud-ministers Wouter Koolmees, Ingrid van Engelshoven en oud-staatssecretaris Menno Snel.