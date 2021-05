Visserij-oorlog in Zuid-Chinese Zee

De Filipijnse kustwacht houdt nauwlettend een vloot van 200 Chinese ’vissersboten’ in de gaten die zijn afgemeerd in de Sabina ondiepte bij de Filipijnen. Officieel om het slechte weer in de omstreden Zuid-Chinese Zee uit te zitten maar vermoed wordt dat de Chinese vissers in werkelijkheid militairen zijn.

Ⓒ EPA