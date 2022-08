Dief steelt auto in Madrid en rijdt metrostation in: wagen bekneld op trap

Video

Van Haga: 'Energienota van 2100 euro per maand'

De Tweede Kamer is eerder teruggekeerd van reces, omdat er meerdere crises zijn. Denk aan stikstof, asiel en ook de koopkracht. Volgens de Tweede Kamer is het helder: ingrijpen is keihard nodig, om te voorkomen dat mensen in diepe financiële ellende komen.