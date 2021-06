Omtzigt in memo: CDA-lijsttrekkerschap is mij ontnomen

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het CDA is een wespennest. Dat beeld schetst Pieter Omtzigt in een interne memo over de verkiezingsuitslag. In app-groepen is hij zwart gemaakt en uitgescholden. Het lijsttrekkerschap zou hem zijn ’ontnomen’. Voormalig partijvoorzitter Rutger Ploum zou hem namelijk hebben beloofd dat hij de nummer één van de christendemocraten zou worden als Hugo de Jonge zou wegvallen.