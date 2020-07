Jihadist Samir A. weer achter tralies vanwege terrorismeverdenking

Samir A. in zijn cel toen hij eerder vastzat.

Rotterdam - Nederlands bekendste jihadist Samir A. zit weer in de cel vanwege een terrorismeverdenking. Het voormalig lid van de Hofstadgroep was sinds 2017 zonder enkelband vrij na een veroordeling tot negen jaar celstraf. Nu is hij opgepakt omdat hij geld heeft ingezameld en opgestuurd naar IS-vrouwen in Syrië.