Jonge reizigers verspreiden Deltavariant, maar onenigheid over extra test

AMSTERDAM - De reisbranche ziet vooralsnog niets in een extra test voor jongeren die terugkomen van vakantie uit Spanje en Portugal. De reiswereld is in gesprek met het ministerie van VWS of zij een extra sneltest moeten aanbieden, maar er is huiver omdat men geen onderscheid mag maken tussen reizigers. Ook zijn er vraagtekens of de jongeren via de reisbranche wel bereikt worden. De meesten regelen hun reis namelijk zelf.