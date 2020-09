Ondernemer krijgt drie jaar voor terugbetalen uitgestelde taks

De Kamer had vorige week tijdens het debat over de economische steunpakketten aan het kabinet gevraagd om bedrijven meer tijd te geven om hun uitgestelde belastingen te betalen. De Belastingdienst had ondernemers die ruimte gegeven nu zij door de coronacrisis door zware financiële tijden gaan.

De uitgestelde belasting van dit jaar zouden ondernemers dan vanaf januari terug moeten gaan betalen, in een periode van twee jaar. Maar dat vond de Kamer te snel gaan. Onder meer VVD en D66, PVV en de SGP dienden voorstellen in om ondernemers later te laten beginnen met terugbetalen en ze daar langer de tijd voor te geven. De voorstellen varieerden van een half jaar tot een jaar later beginnen met terugbetalen tot een jaar of twee jaar langer de tijd.

Middenweg

Vijlbrief heeft gekozen voor een middenweg. Hij geeft ondernemers nu drie jaar de tijd om de uitgestelde belasting terug te betalen, daar moeten ze vanaf 1 juli 2021 mee beginnen. In het eerste half jaar hoeven ze dan geen rente te betalen. De D66-bewindsman geeft ondernemers ook nog tot het eind van dit jaar om belastinguitstel te vragen, dit kon oorspronkelijk nog maar tot 1 oktober.

Ruim 250.000 ondernemers hebben volgens Vijlbrief sinds het begin van de coronacrisis belastinguitstel aangevraagd, daarvan hebben 50.000 de schuld inmiddels alweer helemaal afbetaald. De overige 200.000 ondernemers hebben nu nog voor zo’n 12 miljard euro aan belastingschuld openstaan.