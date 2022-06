Pay watch: strandwachten zwemmen in het geld

Strandwacht-teamleider (’captain’) Daniel Douglas spant de kroon, zo blijkt uit de stukken die door Open the Books op een rijtje zijn gezet. Douglas harkte op de stranden in 2021 zo’n $150.000 aan vast salaris binnen, maar verdiende ook nog eens $246.000 aan overuren en ruim $110.000 aan toeslagen. Zijn totale inkomen: ruim 510.000 dollar. Dat was aanzienlijk meer dan in 2020, toen hij het moest stellen met een schamele $442.000.

’Chief’ Fernando Boiteux hoeft evenmin op een houtje te bijten. Hij staat tweede op de ranglijst van grootverdieners onder de strandwachten met een jaarinkomen van $463.000 dollar, $70.000 meer dan in 2020.

Hoewel de salarissen bij de topverdieners al snel de $150.000 aantikken, zitten de grootste verdiensten vooral in overuren en toeslagen. Douglas verdiende in de afgelopen zes jaren aan overuren alleen al ruim negen ton in dollars.

In de top-20 van beste verdienende strandwachten staan volgens Open the Books twee vrouwen, schrijft de New York Post. Virginia Rupe en Lauren Dale verdienden in 2021 iets meer dan $300.000. De lokale overheid laat in een statement op vragen over de buitensporige verdiensten weten: „Al onze strandwachten en reddingswerkers hebben een buitengewone verantwoordelijkheid. Ze verrichtten in 2021 meer dan 9000 reddingen en assisteerden bij 13.000 medische hulpvragen. Bovendien zijn ze - als onderdeel van het brandweerkorps - actief bij de bestrijding van natuurbranden.”

Los Angeles heeft 166 full time strandwachten in dienst en 600 in een losser dienstverband gedurende de zomer. Van hen verdienden volgens Open the Books 98 mensen in 2021 meer dan $200.000.