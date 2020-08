Nederland stuurt zoek- en reddingsteam naar Beiroet

Het team vertrekt woensdagavond. „We hebben in Nederland bijzondere expertise met ’search and rescue’”, zegt minister Kaag. „Het personeel gaat echt onder de puinhopen mensen opsporen. Dat is erg belangrijk in die eerste fase na zo’n verschrikkelijke explosie.”

Frankrijk stuurt vliegtuigen

Ook Frankrijk komt in actie. Het land stuurt twee legervliegtuigen met noodhulp naar Libanon. Die vervoeren tientallen hulpverleners en tonnen aan materiaal voor de behandeling van gewonden, meldt de Franse regering. Die wil ook zo snel mogelijk een groep artsen naar Beiroet sturen om plaatselijke zorgverleners te ondersteunen.

Frankrijk en Libanon onderhouden nauwe banden en president Emmanuel Macron had na de ramp hulp toegezegd.

Tsjechië stuurt team met reddingshonden

Tsjechië stuurt ook een hulpteam om de plaatselijke autoriteiten te ondersteunen. Het gaat om een speciale eenheid van de brandweer die later op de dag vertrekt, meldt minister van Binnenlandse Zaken Jan Hamacek. De hulpverleners zijn gespecialiseerd in het redden van slachtoffers die onder het puin liggen. Het team bestaat onder meer uit een aantal reddingshonden en hun begeleiders.