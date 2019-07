Omgekomen zwemmers Den Haag Duits en Pools

Ⓒ Anton OVERKLIFT

DEN HAAG - De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de drie zwemmers die zondag zijn omgekomen in de Noordzee. Het gaat om een 40-jarige Duitser en twee Polen van 31 en 23 jaar oud. Een van hen raakte in de problemen bij het Zuiderstrand in Den Haag en twee bij de Wassenaarse Slag in Wassenaar.