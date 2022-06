Bromfietser omgekomen door ongeluk met vrachtwagen

ENSCHEDE - In Enschede is iemand op een bromfiets om het leven gekomen door een ongeval met een vrachtwagen aan de Deurningerstraat. Er is ook iemand gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend gemaakt of de gewonde ook op de bromfiets zat of in de vrachtenwagen. De politie laat weten onderzoek te doen naar het ongeval.