Gewelddadige ontsnapping kopstuk Mocro-maffia verijdeld

ZUTPHEN - Arrestantenbewaarders hebben vanmiddag in Zutphen een brutale en uiterst gewelddadige ontsnappingspoging van een kopstuk van de Mocromaffia verijdeld. Volgens de eerste berichten zou een groep handlangers van de tot levenslang veroordeelde Omar L. hebben getracht de gevangenis in Zutphen binnen te dringen. Bij de mislukte poging is ook een auto in vlammen opgegaan.