US Postal Service weigert 300.000 stemmen op te sporen

De biljetten die zijn bedoeld om per post te stemmen, moeten naar verkiezingsfunctionarissen worden gebracht om er zeker van te zijn dat er geen stembiljetten worden achtergehouden, had de rechter bevolen. Veel staten tellen alleen stemmen die zijn binnengekomen voordat de stembureaus sluiten. USPS moet van een federale rechter de verloren stembiljetten opsporen op locaties in een aantal staten waar beide presidentskandidaten kans lijken te maken.

De advocaten van USPS stellen dat de werkprocessen van het postbedrijf te zeer vestoord zouden raken als het gerechtelijk bevel zou worden uitgevoerd. De posterijen hebben dinsdagochtend laten weten dat 300.523 stemmen door het hele land waren geregistreerd bij binnenkomst in de postsorteercentra, maar vervolgens niet door de scanners zijn gegaan om naar de stemmentellers te worden gebracht. Burgerrechtenorganisaties die zich inzetten voor het kiesrecht zijn bezorgd dat de honderdduizenden stemmen verloren zijn gegaan in het posterijensysteem.

De Democraten en ook sommige rechters betichten de door de Trump-regering benoemde USPS-topman Louis DeJoy ervan de postdienst bewust minder efficiënt te maken. Een federale rechter verplichtte USPS in september al alle verkiezingsgerelateerde post met prioriteit af te handelen en zo nodig personeel overuren te laten maken. DeJoy is een fervent Trump-aanhanger die duizenden dollars in de kas van de Republikeinen heeft gestort.

Onder meer vanwege de coronapandemie hebben veel meer Amerikanen per post gestemd dan vier jaar geleden. Trump stelt zonder bewijs dat briefstemmen verkiezingsfraude in de hand werkt.