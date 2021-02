Schipper van stuurloze boot bij Baarlo was onder invloed van alcohol

De leeftijd en woonplaats van de man die het schip bestuurde, zijn volgens de politie niet bekend. Uit politieonderzoek moet blijken of het schip technische mankementen had. Zo wordt er onderzoek gedaan aan het schip, bekijkt de politie radarbeelden en wordt het communicatieverkeer over de zendontvanger (marifoon) onder de loep genomen.

Rond 14.00 uur bleek een binnenvaartschip in de problemen te zijn geraakt op de Maas ter hoogte van Baarlo en Belfeld. Het schip was stuurloos geworden en dreef over de snelstromende rivier af richting Venlo.

Ter hoogte van Steyl botste het schip tegen de veerpont Baarlo-Steyl aan. Volgens Rijkswaterstaat kreeg de schipper daarna de controle over het vaartuig weer terug en kon het op eigen kracht naar de sluis bij Belfeld varen. Daar meerde het schip aan, waarna de politie startte met het onderzoek.