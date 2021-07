Tieners willen inbreken bij woning in Purmerend, maar worden op heterdaad betrapt door bewoners

De twee jongens van 16 en 17 jaar waren tot de achtertuin gekomen, maar schrokken plots van de bewoners die op dat moment thuiskwamen. Omwonenden renden achter hen aan.

Toegesnelde agenten konden de jongens vervolgens op het Mandelapad in de kraag vatten. Ze zijn naar het politiebureau gebracht. Een scooter is in beslag genomen.