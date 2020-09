Ex-Stadsdichter Darryl: het was ’digitaal cabaret’

Archieffoto. Darryl Danchelo Osenga met opgeheven vinger tijdens een anti-zwarte piet betoging. Ⓒ ANP

Haarlem - „Ja, ik maakte die vergelijking tussen de jodenvervolging en het slavernijverleden van Nederland. Dat was nadat ik in Curaçao het slavernijmuseum had bezocht. Ik was enorm geschrokken. Ik had er geen idee van hoe wreed Nederlanders vroeger waren.