Henk Krol stopt als fractieleider 50Plus

Kamerleden hebben een afscheidsbrief ontvangen, waarin Krol aangeeft het gekonkelfoes binnen eigen gelederen beu te zijn. Volgens hem komen niet de leden bij 50Plus op de eerste plaats, maar draait het om ’ego’s’ en ’baantjesjagers’. Hij neemt zijn Kamerzetel mee.

Het besluit van Krol is de volgende wending in een al weken durende ruzie tussen partijvoorzitter Dales enerzijds, en senatoren, Kamerleden en provinciale voorzitters anderzijds. Na het over en weer moddergooien en opzeggen van vertrouwen, besloot Dales vorig weekend samen met het hele bestuur op te stappen.

Knauw

Krol overwoog sinds afgelopen weekeinde om het bijltje erbij neer te gooien, maar besloot zich donderdag te herpakken en - op voorwaarde van enkele interne hervormingen - er de schouders onder te zetten. Dat dit plan luttele uren later al weer op straat lag gaf hem opnieuw een knauw. De finale knauw, naar nu blijkt.

Krol start met een nieuwe partij met Femke Merel van Kooten-Arissen, voormalig Kamerlid van de Dierenpartij. Dat betekent wederom een splitsing van 50Plus. „Wie zich wil, kan zich erbij aansluiten”, laat de Eindhovenaar weten.

Toch haalt hij daarbij opnieuw uit naar zittende Kamerleden Sazias, Van Brenk en Van Otterloo. Dat deed hij eerder deze week ook al. Krol: „Ik ben de enige die ruim de kiesdeler heeft gehaald, de andere drie fractieleden haalden samen niet eens voldoende stemmen voor één zetel.”

Niet voor het eerst dat ruzie tot breuk leidt

Het is niet de eerste keer dat geruzie bij 50Plus tot een breuk leidt. In 2014 werd de partij doormidden gekliefd vanwege een ruzie tussen de toenmalige Kamerleden Norbert Klein en Martine Baay.

Henk Krol was vlak daarvoor teruggetreden als Kamerlid vanwege de affaire met niet betaalde pensioenpremies bij de Gaykrant. Norbert Klein was zijn opvolger. Binnen mum van tijd kreeg hij slaande ruzie kreeg met zijn enige andere fractiegenoot Martine Baay. Hij wilde haar uit de fractie zetten, wat stuitte op verzet van toenmalig partijvoorzitter Jan Nagel. Beide kampen claimden het ware 50Plus te zijn en splitsten op. Uiteindelijk trok Klein aan het kortste eind. Krol keerde op het politieke toneel terug toen bleek dat Martine Baay ernstig ziek was en zich als Kamerlid terugtrok.

Dier en natuur

De nieuwe partij van Krol en Van Kooten-Arissen focust zich niet op senioren, eerder op natuur, blijkt uit de partijwebsite die het duo heeft gemaakt. Ze mikken op ’een samenleving waarin de hele groep telt en gehoord wordt en niet de mondigste voorhoede de koerst bepaalt en de dienst uitmaakt. Jong en oud zijn hierin gelijk. In die samenleving ligt minder accent op menselijke verlangens en behoefte en meer op die van dier en natuur’.