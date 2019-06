Arme Oekraïners verkochten hun nieren voor de kost

Kazachse politiemannen ondervroegen de Oekraïners. In de steppestaat tussen Rusland en China zijn al verschillende mensen gearresteerd, onder wie een transplantatie-arts.

De Oekraïners hadden hun nieren verkocht om medische kosten voor familieleden te betalen of eenvoudigweg om in hun onderhoud te voorzien, zei de politiechef. De ex-Sovjetrepubliek Oekraïne is een van de armste landen van Europa. „Het is zeer te betreuren dat onze burgers leveranciers van organen worden”, aldus Abroskin.