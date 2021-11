GGD Brabant-Zuidoost loopt over en stopt testen zonder afspraak

Binnenland

Tijdelijke problemen met verkeerstoren Eindhoven

Opnieuw is dinsdag een technisch probleem geweest bij de verkeerstoren van vliegbasis Eindhoven. De vliegbasis twittert even na 12.30 uur dat het vliegveld weer volledig in bedrijf is en dat het ict-probleem is opgelost. „Alle vluchten zijn veilig en zonder vertraging uitgevoerd.”