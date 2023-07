Premium Het beste van De Telegraaf

Israëlische aanvallen in verzetshaard Jenin dreigen uit te lopen op een bloedbad

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Palestijnse strijders zijn in een vuurgevecht verwikkeld met Israëlische militairen in Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Ⓒ EPA

Tel Aviv - Israël is een grootschalige operatie begonnen tegen Palestijnse terroristen in Jenin. De aanvallen op de Westelijke Jordaanoever dreigen uit te lopen op een bloedbad. Tot dusver zijn vijf Palestijnen omgekomen; tientallen mensen raakten gewond. Israël acht de militaire missie, die mogelijk enkele dagen zal duren, noodzakelijk om de terreur in Israël en op de Westoever aan te pakken.