’Mensen durven vaak uit angst niet te praten’ Dubbele moord opgelost: coldcaseteam zat vermoedelijke dader op de hielen

Door Gerda Frankenhuis en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Het pas verliefde stelletje Patricia van Blarcum en Bertus Broek werd op 16 maart 1991 met geweld om het leven gebracht. Ⓒ Politie Rotterdam

Ruim drie decennia lang gold een van de meest spraakmakende en gewelddadige coldcasezaken van Rotterdam als onopgelost. Waarom werden Bertus Broek en Patricia van Blarcum in 1991 in een woning vermoord en verminkt? En door wie? Door nieuw speurwerk van de politie is er nu een bizarre ontknoping.