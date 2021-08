Haagse bronnen: Hoger onderwijs zonder anderhalve meter weer open voor studenten

Dat maakt het kabinet naar verwachting morgenavond bekend, bevestigen Haagse bronnen. Het vervallen van de anderhalve meter betekent dat studenten weer grotendeels op hun onderwijsinstellingen les kunnen krijgen.

Het afgelopen jaar hebben studenten grotendeels online onderwijs gekregen. Sommigen mochten een dag per week naar school of college voor fysieke lessen, maar moesten daar wel anderhalve meter afstand houden. Die regel vervalt, maar er worden wel andere coronaregels gehandhaafd. Of dat bijvoorbeeld mondkapjes zijn of verplicht regelmatig testen, is nog niet duidelijk.

De overige coronamaatregelen – zoals het verbod op festivals en een sluitingstijd van middernacht voor de horeca – worden naar verwachting verlengd tot in ieder geval half september.