Pinkpop kan zonder die ene klapper

Amsterdam - Pinkpop-directeur Jan Smeets heeft iedereen gevraagd, zo bezweert hij. Iedereen in de pop- en rockwereld die voor massahysterie had kunnen zorgen, hetgeen het programma van de morgen startende vijftigste editie van dit festival helaas mist. Want daarover is iedereen het vooraf wel eens: de extra glans die grootheden als de heren Rolling Stones, Paul McCartney of Bruce Springsteen meenemen hadden ze in Landgraaf zeker dit keer best kunnen gebruiken.