Legerofficieren helpen bij verspreiden coronapatiënten

Overste Theo van der Zanden: „We maken gebruik van onze kennis uit Irak en Afghanistan.” Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Met militaire discipline verspreidt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) sinds vorige week donderdag coronapatiënten over ziekenhuizen in het land. De organisatie werd in vier dagen uit de grond gestampt op basis van adviezen van twee officieren van de Geneeskundige Troepen.