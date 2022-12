Premium Het beste van De Telegraaf

Dodelijke brand in Lyon - mensen sprongen naar beneden om aan vlammen te ontkomen

Door Eveline Bijlsma

De straat voor de getroffen flat stond blank met bluswater. Ⓒ EPA

LYON - Inwoners van de wijk Mas du Taureau in Vaulx-en-Velin, een voorstad van Lyon, werden donderdagnacht wakker van gegil, rook en sirenes. Bij een enorme brand in een van de flats kwamen tien mensen om, onder wie vijf kinderen. Hoe de vuurzee is ontstaan is nog onduidelijk.