Iconische Markthal dreigt nu al te verpauperen: 25% staat leeg

„Van de honderd plekken staan er inmiddels al 26 leeg en nog eens tien ondernemers staan op omvallen”, zegt Tak die donderdag samen met het CDA een motie indient bij de gemeenteraad om te voorkomen dat de Markthal verpaupert. De twee raadsleden verwachten dat er genoeg politieke steun zal zijn om de oproep te ondersteunen.

De partijen trekken aan de bel nadat er bij de PvdA Rotterdam meerdere verontrustende berichten binnenkwamen van een aantal ondernemers, dat huurt in de Markthal. „Het is een noodkreet van de ondernemers. Huren die zelfs met acht miljoen bezoekers al aan de hoge kant waren, vallen in een economisch zware tijd nog zwaarder op hun dak.”

Parijs

„Wij begrijpen dat de gemeente al in gesprek is met Klépierre, maar dat deze in Parijs gevestigde multinational vooral vanuit haar hoofdkantoor enige tegenwerking biedt. Dat terwijl het contact met de Nederlandse tak door ondernemers altijd als prettig wordt ervaren. Wij dienen daarom een motie in om de ondernemers te steunen”, aldus Tak en Segers in hun motie.

Ze noemen het vooral een moreel appèl. „De huren waren al veel te hoog, de afgelopen zes jaar zijn ze 35 procent gestegen. Als straks alle kramen leegstaan, is dat niet alleen slecht voor Rotterdam, maar ook voor de Markthal en dus de eigenaar zelf. We begrijpen van de ondernemers dat Klépierre Nederland best welwillend is, maar dat het stukloopt in Parijs, op het hoofdkantoor. Helaas kan de gemeente niet huren verordeneren, maar dit kan wel een stevig signaal zijn.”

Icoon

Volgens Tak moet er alles aan gedaan worden om de Markthal, een belangrijk toeristisch icoon en een gebouw dat een belangrijke maatschappelijke functie heeft voor de binnenstad, te redden.

„Ondernemers hebben aangegeven dat door het wegvallen van omzet als gevolg van de coronacrisis er niet meer aan een andere knop kan worden gedraaid dan die van de huur die ze betalen. Ook zeggen de ondernemers dat ze niet meer over de financiële reserves beschikken. Het omvallen van ondernemers zorgt voor een afname van werkgelegenheid. We moeten nu opkomen voor de kleine, hardwerkende ondernemer. Klépierre kan ook water bij de wijn doen zodat het niet alleen op de kleine man neerkomt.”

De raadsleden willen dat het stadhuis bij de gesprekken met de verhuurder Klépierre het ongenoegen van de Rotterdamse gemeenteraad over de halsstarrigheid vanuit het Franse hoofdkantoor overbrengt. Klépierre laat in een reactie weten zich bewust te zijn van de moeilijke situatie waar de ondernemers mee te maken hebben. „Dat onderschatten wij niet en we zijn in gesprek met huurders over mogelijke oplossingen”, aldus een woordvoerster.