Meerdere moties van wantrouwen in Frans parlement

Een motie van wantrouwen en de val van de regering zijn de enige manier voor het parlement om te voorkomen dat de fel omstreden pensioenhervorming wordt uitgevoerd. Die heeft een speciaal artikel uit de grondwet gebruikt om de hervorming er zonder stemming in de Nationale Vergadering door te drukken. De oppositie kreeg 24 uur om hun moties van wantrouwen in te dienen, die zijn inmiddels verlopen.

In totaal hebben volgens Franse media 257 leden van de Nationale Vergadering al aangekondigd te zullen stemmen voor de motie van LIOT. De motie heeft een absolute meerderheid van 287 stemmen nodig om te worden aangenomen. Er zijn dus nog dertig stemmen nodig van de centrumrechtse oppositiepartij Les Républicains (LR).

De Nationale Vergadering telt in totaal 577 leden en tien partijen. De regering regeert met een minderheidscoalitie die in totaal 250 zetels telt. De centrumrechtse oppositiepartij Les Républicains (LR) heeft met 61 van de zetels een sleutelrol. De partijleiding van de LR wil de regering niet ten val brengen, maar een aantal LR-parlementsleden heeft ernstige twijfels bij de voorgestelde pensioenhervormingen. Ze zullen volgens Franse media in ieder geval niet zelf een motie van wantrouwen indienen en geen motie steunen van partijen die ze als te rechts of te links zien. Steun voor de motie van de zeerrechtse RN lijkt dus uitgesloten.