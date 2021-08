’Hij draagt de kleren van mijn man’: Afke weet het zeker: gestolen camper rijdt nog door Italië

Binnenland

Meldkamer te druk: geen sirenetest in Gelderland-Zuid

In de regio Gelderland-Zuid is maandag de maandelijkse testsirene niet afgegaan. Reden is volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid dat het op de meldkamer te druk was met echte incidenten, waardoor de centralisten geen tijd hadden om de test uit te voeren. Ze moeten dat namelijk met de hand doen ...