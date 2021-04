Hoe Danny een baby op het metrostation vond en die mocht houden

Danny Stewart weet het nog als de dag van gisteren: terwijl hij over het metrostation rent, ziet hij iets opmerkelijks op de vloer. „Ik dacht eerst nog aan een pop”, vertelt hij aan de BBC, terugblikkend op de bizarre vondst ruim twintig jaar geleden. Aanvankelijk liep Danny gehaast door, maar hij keek toch nog eens goed en zag twee beentjes bewegen. „Hij had geen kleren aan, en was enkel gewikkeld in een shirt.”

De baby keek Danny stilletjes en met grote ogen aan. „Het voelde heel onecht aan, de hele situatie, daarom probeerde ik anderen om mij heen te waarschuwen, maar niemand besteedde er aandacht aan.”

Ⓒ Pete MERCURIO

Noodnummer

Zelfs niet toen hij ’bel de politie’ riep. Danny besluit daarop eerst zelf de politie te bellen, in een telefooncel - een mobieltje had hij nog niet, en vervolgens zijn partner. De kranten staan die bewuste augustus in 2000 vol van een geredde baby op het station.

De in de media uitgeroepen ’Barmhartige Samaritaan’ wordt nadien gevraagd naar een rechtszaak over de toekomst van het kind te komen. De rechter legt hem daar uit dat het kind geadopteerd moet worden. Ze vraagt pardoes of hij dat niet wil doen. „Ik denk dat de meeste monden in de rechtszaal openvielen, inclusief die van mij.”

Ⓒ Pete MERCURIO

Danny hoeft er niet lang over na te denken, maar zijn partner heeft meer moeite met het spontane vaderschap. Het levert bijna een breuk tussen de twee op. Maar de adoptie gaat door: Danny is vastberaden zich voorgoed over het kind te ontfermen. Ook Pete raakt uiteindelijk overtuigd.

Kevin is inmiddels twintig jaar oud, studeert wiskunde en is fysiek boven zijn pleegouders uitgegroeid. „Ik wist niet dat je zoveel liefde voor iemand kon hebben tot mijn zoon in mijn leven kwam”, besluit de 55-jarige Danny.