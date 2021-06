Alweer kat beschoten in Apeldoorn, politie: ’Dit moet stoppen!’

Vermoedelijk heeft iemand met een luchtbuks op het huisdier geschoten. Kater Ivy kwam ’zwaar mishandeld’ thuis, aldus de politie.

Het dier moet tussen vrijdag 17.00 en zaterdag 09.30 uur zijn beschoten. Dat gebeurde in de omgeving van de Oude Beekbergerweg in het Componistenkwartier.

De verwondingen zijn dusdanig dat een van de poten van de kat geamputeerd moet worden. Voor de politie is de maat vol. „Dit is niet de eerste kat die de afgelopen jaren beschoten is in deze buurt. Dit moet stoppen!”

Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Volgens Omroep Gelderland zijn er meerdere inwoners van Apeldoorn die laten weten dat ook hun kat weleens is beschoten.

In 2017 werd bijvoorbeeld een jonge poes en een kater aangetroffen met kogeltjes in het lijf. De eigenaren van de arme beestjes hadden een pamflet verspreid in de hoop de dader op te sporen. „Pas op: dieren-moordenaar in de buurt”, viel er te lezen.

Ook elders in Nederland wordt met enige regelmaat op katten geschoten. Lees onze nieuwsberichten daarover terug:

