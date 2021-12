Compositietekening van aanrander Almere: man lokt vrouw van fiets onder de Appelbrug

Het zedenmisdrijf vond donderdagochtend 9 december rond 08.00 uur plaats op het Van Draispad in de richting van de Hagevoortdreef in Almere Stad. De man vroeg de langs fietsende vrouw om te stoppen en begon over haar fietsverlichting. Hij spreekt gebrekkig Nederlands en Engels en rook naar alcohol. Als de vrouw afstapt om haar licht te controleren, brengt de man haar ten val, en betast en misbruikt hij haar.

De politie heeft inmiddels verschillende onderzoeken gedaan. Er is een passantenonderzoek en een buurtonderzoek gehouden en wijkagenten zijn ingezet, maar dat leverde nog geen aanhoudingen op. „De vrouw wist een goed signalement te geven van de dader en daarom is het gelukt een compositietekening te maken”, meldt de politie donderdag.

Signalement

De donkere man heeft een opvallende gouden linker bovenvoortand en ingevlochten haar van zijn voorhoofd tot de achterkant van zijn hoofd met daaronder dreads of vlechten. Hij heeft ’een apart stoer loopje’ en is naar schatting tussen de 35 en 45 jaar oud. Hij droeg een grijze broek, zwart (leren) jas en Nike Air Max-schoenen.