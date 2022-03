’Opvang van Oekraïners ruimhartig’

Hoeveel Oekraïners precies er al in Nederland zijn is onduidelijk, omdat ze vanwege het associatieverdrag met de EU vrij naar Nederland mogen reizen en zich niet hoeven te melden om asiel aan te vragen. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) en de 25 veiligheidsregio’s praten maandag verder over de voorbereidingen op een flinke toestroom uit het oorlogsgebied. De inzet is dat elke regio 2000 plekken gaat regelen, maar de vraag dringt zich al op of dat genoeg is, nu de Verenigde Naties spreken van ’de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog’.

In de regio

VVD-Kamerlid Brekelmans spreekt van een ’goede eerste stap’. „Maar er is een grote kans dat er meer nodig is”, voegt hij daar desgevraagd aan toe. En dat hoeft wat zijn partij betreft geen probleem te zijn: „Ik vind dat we dat moeten doen.”

Ook CDA-Kamerlid Kuik vindt dat Nederland ’zeker alles uit de kast moet halen’: „We hebben het vaak over die opvang in de regio en dat geldt nu ook echt in deze situatie - waarbij Europa de regio is.” Talloze lokale afdelingen van coalitiepartij D66 vragen ook om ruimhartige opvang. PvdA-Kamerlid Piri roept Van der Burg op om ook voorbereidingen voor nog drastischere scenario’s op te stellen: „Het kabinet moet voorbereid zijn op het scenario waarbij 2000 plekken per veiligheidsregio niet volstaat.”

Opvangambassadeur

Kuik pleit voor een ’opvangambassadeur’, die de zaken gaat coördineren. Ook Brekelmans is voorstander van meer centrale aansturing. Beide partijen pleiten er ook voor om ruimte te maken in de opvang door kansloze aanvragers of uitgeprocedeerden uit te zetten.

Andere partijen zijn nog iets voorzichtiger. Zo zien PVV en JA21 liever dat vluchtelingen in de buurlanden van Oekraïne worden opgevangen. JA21-leider Eerdmans vraagt zich al af of de eerste kabinetsplannen haalbaar zijn: „2000 per regio zouden totaal 50.000 Oekraïners zijn, meer dan het totale aantal vluchtelingen dat we nu opvangen.” SP-Kamerlid Van Dijk pleit voor een eerlijke verdeling over Europa: „Dan kan de instroom behapbaar blijven.”