Amsterdam - Koningsdag in aankomst, de terrassen weer open, maar het weer wil nog niet echt meewerken. April gaat de boeken in als de koudste sinds jaren en voor de komende tijd zijn de voorspellingen ook nog niet al te florissant. Het is ook nog eens slecht nieuws voor wie hoopt op een seizoenseffect in de bestrijding van het coronavirus.