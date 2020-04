OM: nieuw bewijs samenwerking Rico ’De Chileen’ R.

Dat heeft het OM Amsterdam woensdagmiddag in de rechtbank bekendgemaakt. Hier diende een nieuwe pro forma zitting in het proces rond Rico R. (46), die verdacht wordt van het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich schuldig zou hebben gemaakt aan drugshandel, het plegen van liqudaties en witwassen.

Dat de drie volgens het OM een nauw samenwerkingsverband zouden vormen, is eerder al gezegd. Maar volgens justitie is daar nu dus nieuw bewijs voor. Het gaat om PGP-berichten uit de in beslaggenomen topcrimineel Naoufal F. Die zit een levenslange gevangenisstraf uit voor het opdrachtgeven voor een liquidatie. Daarin zouden liquidaties worden besproken.

Berichten

Volgens de advocaat van Rico R., Leon van Kleef, zeggen een aantal PGP-berichten en verklaringen van derden niet zoveel over de duurzaamheid of structurele samenwerking binnen een organisatie. De advocaat zei dat het voorbereiden van de strafzaak ernstig wordt bemoeilijkt door de huidige omstandigheden in de zwaarbeveiligde EBI waar zijn cliënt zit, als gevolg van het coronavirus. Hij vroeg de rechter om schorsing van zijn voorlopige hechtenis.

De rechtbank neemt hier later op de woensdagmiddag een besluit over. Op 5 juni behandelt de rechtbank het proces inhoudelijk