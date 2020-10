Weekend met zacht weer voor de deur

Zaterdag overdag is het overwegend droog en schijnt de zon af en toe bij een graad of 15. Ook staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de avond neemt de wind toe en komt er meer zachte lucht ons land binnen. Met name in het westen en het midden gaat de temperatuur dan omhoog.

Zondag gaat het regenen, maar het is nog niet duidelijk wanneer. Midden op de dag is het waarschijnlijk in het hele land grijs en nat. Het kan urenlang regenen en daarbij valt regionaal flink wat regen. De regen brengt ook lagere temperaturen met zich mee. Dat brengt ook lagere temperaturen met zich mee. In de middag is het 13 graden aan de kust en ongeveer 14 graden in het binnenland.

Na het weekend houdt het wisselvallige weer aan. Maandag en dinsdag is het waarschijnlijk nog droog, maar in de loop van de week zijn er meer buien. Ook gaat de temperatuur naar beneden. De maxima komen uit op 12 tot 14 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar.