LTO-oproep om arbeidsmigranten valt in slechte aarde: ’We hebben een half miljoen mensen in de bijstand!’

De oogst van bloemen, groente en fruit komt dit jaar door personeelstekorten in gevaar als Nederland niet snel de regels versoepelt voor arbeidsmigranten van buiten de EU, stelde Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland woensdag in De Telegraaf. Maar in meer sectoren – zoals de zorg – klinkt geregeld de roep om arbeidsmigranten om gaten te dichten. VVD, PVV, SP, PvdA, FvD en JA21 kraken dat plan en willen de oplossing dichter bij huis zoeken.

’Integratiedrama’

„Ik snap dat de land- en tuinbouw op zoek is naar laaggeschoolde mensen, maar die gaan we absoluut niet vanuit verre landen hiernaartoe halen”, zegt VVD-Kamerlid El Yassini. „Dan roep je nog meer huisvestingsproblemen en integratiedrama over je af. Binnen de EU kan er al veel, en bovendien hebben we nog bijna een half miljoen mensen in de bijstand die aan het werk kunnen.”

Meer partijen laten weten daar weinig daar weinig in te zien. „Nu al is het zo dat meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen naar niet-westerse allochtonen gaat”, fulmineert PVV-Kamerlid Markuszower. „De LTO laat met deze oproep zien dat het een gigantische hekel aan Nederland heeft.”

FvD-Kamerlid Jansen waarschuwt dat ’tijdelijke arbeidsmigranten’ uiteindelijk vaak blijven en dat het veel beter is om werklozen aan het werk te krijgen, scholieren in te schakelen voor seizoenswerk en hogere lonen te betalen als dat nodig is om bepaalde banen aantrekkelijker te maken. JA21-leider Eerdmans wil geen ’nieuwe colonne gastarbeiders’. „Nederland heeft zoveel mensen langs de kant staan die graag van hun uitkering af willen komen. Hen bereiken en motiveren, dat is betere energie dan opnieuw Noord-Afrika hierheen halen.”

Maar ook linkse partijen hebben – om andere redenen – problemen met het voorstel. „Dit is echt een slecht plan”, zegt PvdA-Kamerlid Piri. „De tekorten in bijvoorbeeld de zorg moeten we oplossen door het werk aantrekkelijker te maken, niet door goedkope buitenlandse arbeidskrachten hierheen te halen.”

Loonsverhoging

Ook de SP pleit voor loonsverhoging ’in plaats van goedkope arbeid uit Afrika’. „Wij willen de regels rond arbeidsmigratie juist aanscherpen, ook binnen de EU. Want je ziet dat het zeer onwenselijke effecten heeft: verdringing, uitbuiting, loondump. Maar ook erbarmelijke huisvesting en overlast.”

Coalitiepartij D66 staat wél open voor de komst van arbeidsmigranten van buiten de EU. „Onze economische groei staat onder druk”, zegt D66-Kamerlid Podt. „Nederland staat te springen om arbeidskrachten.”

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten zorgen over personeelsgebrek te begrijpen. „Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de sector zelf om voldoende arbeiders te vinden en werken in de land- en tuinbouw aantrekkelijk te maken.”