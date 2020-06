Iraanse media: arrestatiebevel tegen Donald Trump

Trump wordt verdacht van verantwoordelijkheid bij de moordaanslag op generaal Qassem Soleimani, die werd uitgeschakeld op een moment dat de spanningen tussen beide landen hoog opliepen. Ook Interpol wordt ingeschakeld.

Iran zou Trump willen vervolgen zodra zijn termijn als president afloopt. Vijfendertig andere politici en kopstukken ’uit de Verenigde Staten en andere landen’ staan ook op de lijst.

„36 mensen die betrokken waren bij de moord van Soleimani, inclusief de politici en militaire leiders van de VS en andere overheden, zijn geïdentificeerd. Tegen hen is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ook zijn red alerts aangevraagd bij Interpol”, aldus hoofdaanklager in Teheran Ali Alqasi Mehr.

Aanslag Soleimani

Soleimani was een topfiguur in Iran. Hij was commandant van de al-Quds-eenheid, de buitenlandse tak van de gevreesde Iraanse Revolutionaire Garde, en daarmee de belangrijkste militaire- en inlichtingenofficier. Ook was hij persoonlijk bevriend met ayatollah Ali Khamenei. De VS houdt hem verantwoordelijk voor talloze dodelijke aanslagen.

Bij de aanslag op Soleimani, op 3 januari dit jaar, vielen nog tien andere slachtoffers.