Schrik om loslopende nertsen: ’Straks heeft zo’n beest corona’

„Het is raar dat ze los rondlopen. Straks heeft zo’n beest corona en wordt een hond of een klein kind gebeten. Daar zitten we allemaal niet op te wachten”, zegt buurtbewoonster Soraya van de Crommert tegen Omroep Brabant.

Een van de roofdieren, het zou gaan om zeker drie beestjes in Best, werd door een bewoner in de eigen tuin gevangen. Voor een konijn kwam die vangst te laat. Hoe de dieren in de buitenlucht terecht zijn gekomen, is onduidelijk. Een nabijgelegen nertsenhouderij weigert commentaar tegen de omroep. De gemeente heeft een plaatselijke jagersvereniging ingeschakeld om van de beestjes af te komen.

Ruimen fokkerijen

In Nederland zijn al tegen de vijftig nertsenfokkerijen getroffen met het coronavirus. Die moeten van de minister worden geruimd. Ook wordt er een onderzoek gestart of er sprake is van opzettelijke besmettingen. De fokkerijen ontvangen een forse somgeld voor de sluitingen.

