Trump hervat campagne VANUIT ZIEKENHUISBED

Het medische team meldde zondag dat als de toestand van de Amerikaanse president blijft verbeteren hij nog een nachtje in het ziekenhuis moet blijven.

De met het coronavirus besmette president ligt in het Walter Reed-ziekenhuis, even buiten Washington, waar hij vrijdag werd opgenomen. Volgens lijfarts Sean Conley is er sprake van ’ups en downs’ in het ziekteverloop bij Trump, die midden in zijn herverkiezingscampagne zit.

Dat is maandagochtend Amerikaanse tijd te merken. Op Twitter publiceerde hij zo’n twintig berichten waarvan 15 eenregelige tweets in kapitalen. „PRO-LIFE. STEM!” en „BEHOUD REEDS BESTAANDE OMSTANDIGHEDEN. STEM!”

Ⓒ Twitter

Tweemaal doken de zuurstofwaarden in Trumps bloed omlaag. Dat gebeurde op vrijdag en op zaterdag. Ook had de president vrijdag hoge koorts. Het artsenteam raadde toen aan om Trump extra zuurstof te geven. Hij heeft zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en heeft geen last van bijwerkingen. Ook wordt hij behandeld met synthetische antistoffen.

De president wordt sinds zaterdag verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft.

Zondag liet Trump zich al even in het openbaar zien. Hij reed in een auto een kort rondje langs fans die zich op straat hadden verzameld en zwaaide naar hen vanachter het raam. Een arts van het militaire ziekenhuis waar hij verblijft, was daar boos over.

Biden negatief

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is opnieuw negatief getest op het coronavirus. De test is zondag afgenomen, deelt het campagneteam van Biden mee. Vrijdag testte de voormalige vicepresident ook negatief.

Biden stond afgelopen dinsdag tegenover president Trump tijdens een verkiezingsdebat dat op televisie werd uitgezonden. Trump maakte vrijdag bekend dat hij besmet is met het coronavirus, maar wanneer hij dat virus heeft opgelopen is niet bekend. Ook in zijn omgeving zijn meerdere vooraanstaande Republikeinen of medewerkers besmet geraakt. Daarop kondigde het team van Biden aan dat het alle uitslagen zal bekendmaken van de coronatests die de 77-jarige uitdager van Trump ondergaat.

Biden heeft in de campagne Trump meermaals verweten dat de president door zijn falende beleid medeverantwoordelijk is voor de vele besmettingen en doden in het land. Trump heeft het virus aanvankelijk afgedaan als een griepje dat vanzelf overgaat. De VS zijn het land met de meeste vastgestelde gevallen van het virus.