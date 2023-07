Vrees voor Zweedse vergelding na rellen FC Twente: ’Woede bij fans’

Na afloop van de wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League vlogen Twente-supporters donderdag in Enschede de Zweedse fans aan. Er werden tien arrestaties verricht.

In Dagens Nyheter spreekt Göran Rickmer, beveiligingsmanager bij Hammarby, zich hard uit over de FC Twente-fans en noemt de actie een ’uiterst laffe zet’: „Ze vallen gewoon gezinnen met kinderen en partners aan.”

Ook laakt hij de handelingssnelheid van betrokken partijen. „Het duurde extreem lang voordat de organisatoren en de politiediensten personeel konden vinden dat hen kon beschermen. We moesten zelf een groot aantal van hen via de spelersgang naar beneden halen”, aldus Rickmer in Dagens Nyheter.

In Expressen reageert Hammarby-ceo Richard von Yxkull op de bewering van Twente-directeur Paul van der Kraan dat de Hammarby-kaarten niet, zoals bedoeld, in handen van de familieleden van spelers of bij de sponsoren terecht zouden zijn gekomen.

„Dat is helemaal niet waar, ik weet niet waar hij dat vandaan heeft. De tickets zijn naar onze sponsoren gegaan. Die hebben ook de mogelijkheid gehad om familieleden mee te nemen en natuurlijk zijn onze sponsors in veel opzichten ook onze supporters. Maar zijn bewering dat de kaartjes in verkeerde handen terecht zijn gekomen, is merkwaardig”, aldus Von Yxkull.

Donderdag 3 augustus speelt FC Twente in Stockholm tegen Hammarby de return. De Hammarby-baas wil nog niet ingaan op de eventuele aanwezigheid van FC Twente-supporters in Stockholm en geeft aan hiervoor eerst gesprekken te moeten voeren met de UEFA en FC Twente.

Directeur Paul van der Kraan noemde het geweld „vreselijk, FC Twente-onwaardig”.

"Sfeer bij Hammarby-wedstrijden is geweldig, fans niet als gewelddadig gezien"

In Zweden staan de Hammarby-fans bekend als een van de grootste, fanatiekste en trouwste supportersgroepen in het land. Iets wat bevestigd wordt door Niclas Kindvall, zoon van Feyenoord-spits Ove Kindvall, die zelf in het shirt van onder andere AIK en Malmö meerdere keren tegen de groen-witten speelde.

„De sfeer bij Hammarby-wedstrijden is geweldig. De fans worden hier niet als gewelddadig gezien, maar er zijn natuurlijk altijd individuen die voor problemen kunnen zorgen”, aldus Kindvall.

Eerdere rellen

Problemen ontstonden vorig jaar tijdens en na afloop van de stadsderby tussen Hammarby en AIK. Tijdens de wedstrijd in de Friends Arena raakten de supporters van beide teams in gevecht met elkaar en er werden stoelen en vuurwerk gegooid naar de politie, bewakers en andere supporters.

De strijd ging later in de avond door in het zuiden van Stockholm, waar 100 supporters werden opgepakt.

Ook afgelopen mei bij de stadsderby tussen Hammarby en Djurgården braken er rellen uit, waarbij twintig supporters werden gearresteerd.

Vuurwerk in stadions

Toch is er in Zweden van grote problemen met supportersgeweld geen sprake, stelt Ludwig Billengren, sportjournalist bij het Zweedse TV4.

„Er zijn incidenten en er is hier een discussie gaande over hoe dit opgelost kan worden, maar het gaat daarbij vooral om het gebruik van vuurwerk in de stadions. Geweld zoals donderdag in Enschede zie je hier zelden”, aldus Billengren.

Volgens de Zweedse journalist is er wel reden tot zorg over mogelijke vergeldingen volgende week. „Er is woede over wat er is gebeurd en Hammarby heeft supporters die geweld kunnen gebruiken. Al is dat wel een duidelijke minderheid, het overgrote deel juicht gewoon voor zijn team.”