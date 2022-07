Eigenaar Watertaxi na aanvaring: ’Kapitein zeer ervaren, vast niet zijn fout’

Buitenland

’Zeer kleine’ overlevingskans bemanningsleden gezonken schip Zuid-Chinese zee

De kans dat de vermiste 27 bemanningsleden van een schip dat zaterdag in tweeën brak levend worden teruggevonden is „zeer klein”, zeggen de reddingsdiensten. Het schip verging in de Zuid-Chinese zee terwijl de tropische storm Chaba over Hongkong en Zuid-China raasde.