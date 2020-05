Ontvoerde man na 32 jaar herenigd met ouders

In 1988 was Mao Yin met zijn vader onderweg naar huis, toen hij dorst kreeg en ze stopten bij een hotel. Toen zijn vader bezig was om het water te regelen en even zijn zoon uit het oog verloor, werd de peuter meegenomen.

Zijn ouders bleven in de 32 jaar die verstreken al die tijd naar hun zoon zoeken. Moeder Li zegde haar baan op en deelde 100.000 flyers uit in tien provincies in China, maar zonder succes. Ze verscheen in meerdere tv-programma’s, zelfs in de X-Factor, om om hulp te vragen. Voor de organisatie ’Baby Come Back Home’, wist ze 29 kinderen met hun ouders te herenigen, maar haar eigen zoon bleef vermist.

Totdat de politie in april een tip kreeg over een stel dat lange tijd geleden een baby geadopteerd had in het zuidwesten van China. Er werd dna afgenomen en het bleek te gaan om de 34-jarige Mao, die inmiddels Gu Ningning heet, aldus BBC.

Mao zou als baby voor zo’n 800 euro verkocht zijn aan een kinderloos stel. „Dit is het beste cadeau dat ik ooit gekregen heb”, zo laat zijn dolgelukkige moeder weten. Mao beraadt zich nog over wat hij met zijn nieuwe toekomst moet, maar laat weten dat hij nu in ieder geval tijd gaat doorbrengen met zijn ouders.

Kinderhandel is een groot probleem in China. In 2015 werd bekend dat ieder jaar zo’n 20.000 kinderen ontvoerd en verkocht worden.